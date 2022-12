Batman, il film con Michael Keaton cancellato includeva la Catwoman di Michelle Pfeiffer!

Sono appena emerse nuove indiscrezioni sul chiacchierato film live action di Batman Beyond con Michael Keaton apparentemente cancellato dalla nuova iterazione dei DC Studios capitanati da James Gunn, film che a quanto pare avrebbe incluso anche il ritorno della Catwoman di Michelle Pfeiffer.

A riportarlo è stato The Hollywood Reporter in un nuova pubblicazione della sua famosa newsletter 'Heat': il magazine, che come ormai saprete nei giorni scorsi con un grosso scoop ha anticipato i piani di James Gunn per il futuro della DC, ha riportato che dopo il suo ritorno in The Flash di Andy Muschietti - che uscirà a giugno 2023 - Michael Keaton avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Batman in uno spin-off di Flash che avrebbe rappresentato anche una versione live-action della serie animata Batman Beyond.

Ora è stato precisato anche che il film, apparentemente scritto dalla sceneggiatrice di Flash Christina Hodson, avrebbe incluso un altro grande ritorno dall'universo di Batman di Tim Burton, vale a dire la Selina Kyle aka Catwoman di Michelle Pfeiffer. Non è dato sapere se l'attrice sarebbe effettivamente tornata per riprendere il suo ruolo, ma il personaggio di Catwoman sarebbe stato quello del film del 1992.

Considerato che stando ai report James Gunn lascerà campo libero al franchise di The Batman di Matt Reeves, che nel primo film ha stabilito un forte rapporto tra Batman e Catwoman di Robert Pattinson e Zoe Kravitz, viene da pensare che la DC abbia cancellato questo fantomatico Batman Beyond per non dover replicare la dinamica sentimentale: voi cosa ne pensate? Avreste voluto vedere un film simile? Ditecelo nei commenti!