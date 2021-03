Batman: nel film di Ben Affleck con Deathstroke anche Batgirl, arrivano nuovi dettagli!

Tra i film di Batman mai realizzati un posto d'onore spetta sicuramente al The Batman di Ben Affleck, progetto ambientato nel famoso 'Snyder-Verse' e previsto dopo il primo Justice League di Zack Snyder.

Nel corso di una recente intervista Joe Manganiello, interprete del villain Deathstroke, personaggio designato per essere il villain principale del film scritto, diretto e interpretato da Affleck con Snyder in veste di produttore, ha rivelato che il cinecomic avrebbe incluso anche Batgirl. Snyder ha menzionato la supereroina Barbara Gordon in un'intervista promozionale pubblicata nei giorni scorsi, svelando che in Justice League 3 sarebbe diventata la mentore del nuovo Batman, figlio di Lois Lane e Clark Kent destinato a raccogliere l'eredità dello 'zio' Bruce Wayne.

Ora, parlando al podcast ComicBook Nation, Manganiello ha rivelato nuovi dettagli:

"Era prevista una grande scena d'azione, letteralmente enorme. Ci sarebbe stata anche Batgirl, arrivata per aiutare Bruce perché Deathstroke aveva studiato Batman e sapeva come anticipare i suoi movimenti. E la cosa interessante del film è che avrebbe mostrato un Batman spaventato perché, per la prima volta, si rende conto di aver incontrato qualcuno che può sconfiggerlo. E questo avrebbe portato ad un grande duello due contro uno per le strade di Gotham City nell'ultimo atto del film, Batman e Batgirl contro Deathstroke."

