Batman, il film di Ben Affleck avrebbe copiato molte cose dei videogame Arkham!

Joe Manganiello, amatissima star interprete di Deathstroke pronto a tornare nei panni del villain per Justice League di Zack Snyder, come noto avrebbe dovuto interpretare il villain principale del film stand-alone The Batman diretto da Ben Affleck.

Dopo anni di ritardi ed incertezze, il progetto è passato nelle mani del regista Matt Reeves che ha scelto Robert Pattinson come protagonista, cambiando notevolmente storia ed atmosfere; i piani di Ben Affleck sono rimasti a lungo avvolti nel mistero, ma negli scorsi mesi hanno iniziato ad emergere alcuni dettagli.

Gli ultimi sono stati resi noti proprio da Manganiello, che ha paragonato lo stile del film a quello della serie di videogiochi cult Batman Arkham: in un'intervista con Josh Horowitz sul podcast Happy Sad Confused, l'attore ha infatti affermato che Affleck era stato influenzato da Batman: Arkham Origins nel suo approccio all'azione del film, affermando che una volta si misero a guardare insieme il "video promozionale di Arkham Origins, quello che mostrava il combattimento tra Deathstroke e Batman", diretto dal regista Tim Miller.

Manganiello ha aggiunto anche che Affleck era interessato a "come questo approccio si sarebbe relazionato alle sequenze d'azione del film".

Questa non è la prima volta che Manganiello offre dettagli su come sarebbe stato il film di Batman di Affleck. L'interprete del villain in precedenza aveva affermato che la storia, paragonata a The Game di David Fincher, avrebbe visto Slade Wilson "smantellare la vita di Bruce dall'interno, pezzo dopo pezzo", rivelando anche che Slade avrebbe "ucciso tutti quelli che erano vicini a Bruce e distrutto la sua vita".

Entrambi gli attori torneranno nella Snyder Cut con nuove scene girate a dicembre 2020, mentre Ben Affleck sarà ancora una volta Batman in The Flash di Andy Muschietti.