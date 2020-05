Batman, i film più belli di sempre sul personaggio DC: il video

È di poche ore fa la notizia dell'autorizzazione del Governo Inglese a tornare sul set per diverse produzioni cinematografiche, come appunto l'attesissimo The Batman di Matt Reeves, ed è allora curioso che proprio sia stato chiuso il nostro video Everyeye Plus dedicato ai 5 migliori film dedicati al personaggio DC.

Una storia editoriale lunghissima e mutata al mutare delle Age, dalla Golden alla Bronze, quella di Batman, nato miglior detective del mondo, oscuro e sofferto rispetto al collega Superman e tramutatosi nell'eroe a fumetti probabilmente più amato al mondo insieme a Spider-Man, e proprio per le sue caratteristiche che lo hanno reso iconico ma anche trasformabile e malleabile tanto nel fumetto quanto al cinema tra le mani di grandi autori.



Nel tempo, Batman ha avuto per l'esattezza 11 trasposizioni cinematografiche live-action (per questo escludiamo ad esempio The LEGO Batman), e prima nello speciale scritto sul Cavaliere Oscuro e ora in video abbiamo provato a elencare proprio i cinque migliori adattamenti, quelli che a nostro avviso hanno significato qualcosa tanto per il personaggio quanto per l'autore che lo ha trasporto sul grande schermo.



Potete scoprirli facendo play nel video che trovate in alto. E come sempre fateci ovviamente sapere cosa ne pensate e quali sono i vostri film preferiti sul personaggio.