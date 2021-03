Batman: tutti i film annunciati ma mai realizzati sul Cavaliere Oscuro

In attesa di poter mettere gli occhi sull'atteso The Batman di Matt Reeves, andiamo alla scoperta di tutti i progetti cinematografici che avrebbero dovuto vedere come protagonista il Cavaliere di Gotham e che invece sono stati abbandonati ancora prima di entrare in produzione.

Batman Unchained (conosciuto anche come 'Batman Triumphant')

Subito dopo l'uscita di Batman Forever e Batman & Robin, Warner Bros. aveva intenzione di affidare a Joel Schumacher un terzo film con protagonista George Clooney e Chris O'Donnell. Questo nuovo capitolo avrebbe dovuto riunire tutti i villain apparsi nelle pellicola precedenti, tra cui il Joker di Jack Nicholson, introducendo lo Spaventapasseri (Nicolas Cage) e Harley Quinn, per cui si fece il nome di Courtney Love. Tuttavia, vista la tiepida accoglienza riservata al secondo film di Schumacher e la difficoltà di tirare su un budget così elevato, lo studio cancellò il progetto senza neanche avvertire il regista.

Batman: DarkKnight

In concomitanza con lo sviluppo (mancato) di Batman Unchained, due giovani sceneggiatori di nome Lee Shapiro e Stephen Wise proposero a Warner di ambientare la prossima storia dell'Uomo Pipistrello in un mondo post-apocalittico, con l'idea di discostarsi il più possibile dagli stili di Burton e Schumacher. La pellicola avrebbe visto Batman e Robin separati, con Bruce Wayne che si era ritirato a vita dopo una tragedia che lo aveva scosso particolarmente. Non convinti dai toni horror, i dirigenti della compagnia finirono però per accantonare l'idea.

Batman: Year One

Nella fase "reboot" di Warner, lo studio contattò tra gli altri il regista Darren Aronofsky, il quale spinto dall'entusiasmo iniziò a collaborare immediatamente con Frank Miller ad uno script sulle origini del Cavaliere Oscuro. L'idea alla base era ovviamente Batman: Year One, il celebre fumetto di Miller che racconta il primo anno di Bruce Wayne come protettore di Gotham, ma alla fine la sceneggiatura si rivelò troppo violenta e poco indicata per il pubblico di famiglie a cui puntava lo studio.

Batman Beyond

Parallelamente a Batman: Year One, la compagnia affidò un adattamento cinematografico del noto cartone animato Batman Beyond (conosciuto in Italia come Batman of the future) al regista Boaz Yakin e agli sceneggiatori Alan Burnett e Paul Dini. Ambientato nel futuro come il titolo originale, il film avrebbe visto il giovane Terry McGinnis ereditare il costume di Batman da un Bruce Wayne ormai invecchiato che gli avrebbe fatto da mentore. Tuttavia, per delle circostanze negative, il progetto non andò mai in porto.

Batman vs Superman

Molti anni prima che Zack Snyder iniziasse a lavorare al suo Batman v Superman: Dawn of Justice, nel 2002, Warner chiamò lo sceneggiatore Andrew Kevin Walker (sostituito poi da Akiva Goldsman) per programmare il primo scontro su grande schermo tra le due icone DC. Anche questa storia avrebbe visto al centro delle vicende Lex Luthor, stavolta però alleato con il Clown Principe del Crimine. L'idea era addirittura quella di realizzare un film "serio" che potesse puntare agli Oscar, ma alla fine il progetto fu archiviato in favore di Batman Begins.

Menzione d'onore infine per Justice League: Mortal, il crossover mai realizzato da George Miller che avrebbe visto Harmie Hammer nei panni del Cavaliere di Gotham.