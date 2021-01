Batman, una figura ricorrente della saga è in linea di successione per la presidenza USA!

Tutti sanno che Bruce Wayne ha un sacco di amici potenti, ma in pochi sospettano quanto siano potenti per davvero: nel caso del franchise di Batman, gli amici arrivano fino alla (vera) Casa Bianca.

Stiamo parlando del senatore statunitense Patrick Leahy, del quale il pubblico italiano potrebbe non aver mai sentito parlare ma che sicuramente ha visto: oggi membro della linea di successione presidenziale USA, è anche una figura ciclica nel franchise di Batman con piccoli ruoli in Batman Forever, Batman & Robin, Il cavaliere oscuro e Batman V Superman: Dawn Of Justice.

Questo perché il senatore Leahy è un fan di Batman da una vita e il suo primo cameo nei film della Warner Bros arrivò con Batman Forever e Batman & Robin di Joel Schumacher. In entrambi i film, appare come uno dei tanti volti presenti ai party frequentati dalla crème di Gotham City, e infatti ricoprirà lo stesso ruolo ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan (è l'uomo che risponde male a Joker e rischia di farsi affettare la faccia), prima di una seconda breve apparizione durante una riunione del consiglio di amministrazione della Wayne Enterprises nel sequel The Dark Knight Rises del 2012. Il suo ruolo più recente nella saga è arrivato in Batman V Superman di Zack Snyder del 2016, stranamente non al cospetto di Bruce Wayne: è uno dei senatori nella scena in cui Superman testimonia davanti ad un comitato del Congresso.

Per coloro che non sono molto ferrati circa la politica americana, Leahy è una delle figure principali del Senato ed è in linea di successione per la Casa Bianca: diventerebbe presidente solo qualora Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris e il presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi fossero inabili o altrimenti incapaci di servire, quindi è molto probabile che il senatore abbia ancora parecchio tempo a disposizione per infilarsi in qualche scena dei futuri film di Batman.

Tuttavia salterà l'appuntamento con il prossimo The Batman di Matt Reeves, che è stato girato nel Regno Unito: il senatore ha già dichiarato di non ha preso parte alle riprese.