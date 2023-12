Batman: il figlio di George Clooney lo odia per aver ceduto il ruolo del supereroe

Dopo aver confermato che non tornerà come Batman nel DCU di James Gunn, l'attore George Clooney ha continuato a fare auto-ironia sulla sua storica interpretazione del supereroe DC nel famoso Batman & Robin di Joel Schumacher.

Nel corso di una recente intervista con Jimmy Kimmel, infatti, George Clooney ha rivelato al presentatore che suo figlio lo odia per aver rinunciato al ruolo di Batman: a quanto pare il ragazzino è un fan sfegatato del Cavaliere Oscuro e ha saputo che il padre lo ha interpretato diversi anni fa, ma proprio non gli ha perdonato il fatto di aver rinunciato al ruolo:

"Mio figlio è innamorato di Batman, giusto? È innamorato di Batman", ha confessato George Clooney tra le risate. "L'unica cosa di cui parla è Batman. E io una volta gli faccio, 'Beh, sai che ero Batman?' E lui, 'Sì, che lo so, ma ora non più.'" George Clooney, colpito dal broncio del bambino, non ha saputo cosa rispondere e ha confessato a Jimmy Kimmel: "Non ho trovato il coraggio di dirgli che il mio Batman aveva i capezzoli", in riferimento al celeberrimo costume di Batman in Batman & Robin.

Ma a proposito di relazione padri e figli, scoprite che cosa ha detto George Clooney sul fatto che Margot Robbie e Ryan Gosling saranno 'i suoi genitori' nel nuovo film Oceans, un prequel della saga di Ocean's Eleven incentrato sul padre e sulla madre di Danny Ocean.