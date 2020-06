Batman: questo fan trailer vi farà tornare la voglia della trilogia di Nolan

Gli appassionati della trilogia di Christopher Nolan dedicata a Batman andranno in visibilio quando vedranno questo fan trailer che riunisce diverse sequenze di Il cavaliere oscuro - Il ritorno, terzo film della saga che ha riportato in auge, dal punto di vista cinematografico, il personaggio iconico DC dopo anni di oblio.

SxDementia ha pubblicato online un fan trailer del film con Christian Bale e Tom Hardy, mantenendo al sicuro dagli spoiler gli spettatori che ancora non hanno visto il film.

La forza della trilogia di Christopher Nolan risiede nella parvenza di realismo che le ambientazioni dei tre film richiamano rispetto ad altri cinecomic. E proprio grazie a questi dettagli realistici la trilogia di Christopher Nolan è riuscita ad essere apprezzata anche da chi non mastica l'universo DC.



Seppur il terzo film non abbia raggiunto i livelli del film precedente, Il cavaliere oscuro, considerato uno dei più grandi cinecomic di tutti i tempi, ha regalato una degna conclusione al franchise di Nolan.

Ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Bruce Wayne (Christian Bale) ha deciso di accantonare Batman e dedicarsi ai suoi affari. Tuttavia a Gotham City arriva un nuovo super criminale, Bane (Tom Hardy). Per cercare di contrastarlo Batman dovrà chiedere aiuto all'ambigua Selina Kyle/Catwoman (Anne Hathaway).

Nel periodo clou della pandemia la maschera di Bane in Il cavaliere oscuro - Il ritorno è andata letteralmente a ruba, anche a causa del successo del personaggio di Hardy.

Durante i provini Anne Hathaway ha confessato di aver pensato di dover interpretare Harley Quinn e non Catwoman, come poi è risultato dalla trama del film.