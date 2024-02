Batman, Emily Blunt stava per avere un ruolo nell'ultimo film della saga di Nolan

Emily Blunt è una delle star dell'ultimo lungometraggio di successo di Christopher Nolan, Oppenheimer, nel ruolo della moglie del protagonista, Kitty Oppenheimer. Per l'attrice si tratta del primo lavoro con il regista britannico ma in passato aveva già sfiorato un ruolo in uno dei film di Nolan, ai tempi della trilogia di Batman.

Intervenuta al podcast Happy So Confused, Emily Blunt ha dichiarato di essersi incontrata in passato con Nolan per parlare di una sua possibile partecipazione a Il cavaliere oscuro - Il ritorno:"L'ho incontrata molto brevemente ma non penso di essere stata la persona adatta".



L'attrice non ha svelato in quale ruolo avrebbe partecipato ma è plausibile pensare che possa trattarsi di Miranda Tate, alla fine assegnato a Marion Cotillard. Il cavaliere oscuro - Il ritorno è ispirato a Rocky III, come ha confessato David S. Goyer.

A distanza di più di dieci anni, Blunt è riuscita comunque a lavorare con Nolan in un film che sarà in prima fila alla prossima Notte degli Oscar.



Dopo il dramma di Oppenheimer, Christopher Nolan lavorerà ad un progetto dai toni decisamente diversi:"Certo, una parte di me vuole lasciare la storia alle spalle. È un grande privilegio poter parlare di un film che hai fatto che ora sta andando nelle case e su 4k e Blu-ray e tutto il resto. È fantastico potersi sedere qui e parlare del successo del film. È un grande privilegio. Ma il tema è molto oscuro. È nichilista. E, sì, c'è una parte di me che è piuttosto desiderosa di andare avanti e magari fare qualcosa di non così cupo".



La recensione di Oppenheimer di Christopher Nolan è disponibile su Everyeye.