Batman: un nuovo easter-egg di Google svela l'identità di Bruce Wayne col Bat-segnale

Mentre i fan stanno impazzendo per le foto di Zoe Kravitz e Robert Pattinson alla premiere di The Batman, su Google è comparso un simpatico easter-egg dedicato a Bruce Wayne e al suo famoso Bat-Segnale.

Per festeggiare l'imminente uscita di The Batman, prevista per il 3 marzo in Italia e per il 4 marzo negli Stati Uniti, digitando 'Bruce Wayne' sul motore di ricerca di Google "Bruce Wayne" apparirà una piccola icona del celebre Bat-segnale nella scheda del profilo del personaggio: cliccando su questa icona, il Bat-segnale prenderà vita invadendo il vostro desktop, con un'animazione che 'convocherà' l'Uomo Pipistrello in persona.

Google è famoso per aggiungere periodicamente dei piccoli easter-egg sul proprio motore di ricerca: spesso rimangono disponibili solo per un periodo di tempo limitato, quindi assicuratevi di verificarlo di persona finché potete!

Ricordiamo che il 2022 sarà un anno impegnativo per Batman, che tornerà sul grande schermo numerose volte: dopo il The Batman di Robert Pattinson, infatti, il supereroe sarà visto anche in versione animata nel film d'animazione DC Super Pets, dopodiché di nuovo in live-action nel 'doppio ruolo' in The Flash, che includerà le versioni di Bruce Wayne di Michael Keaton e di Ben Affleck grazie ad una trama legata ai Multiversi, in maniera simile a quanto fatto da Spider-Man: No Way Home.

Infine, nel 2022 dovrebbe uscire anche Batgirl: il film, che sarà esclusiva HBO Max, includerà il Batman di Michael Keaton.