Batman, i diritti televisivi appartengono alla Disney? Interviene James Gunn

Dopo i vari rumour su Batman: The Brave and the Bold, James Gunn ha risposto a un’altra indiscrezione sui diritti televisivi dell’Uomo Pipistrello.

Da parecchi mesi Gunn risponde sul social Threads alle domande poste dai fan DC sui nuovi prodotti dell’universo cinematografico. Un utente ha formulato la seguente domanda: “E’ vero che Disney detiene i diritti di Batman per la televisione ed è questo il motivo per cui non è mai apparso sul piccolo schermo dai tempi dell’Adam West Show? Il motivo per cui le uniche cose che abbiamo ottenuto sono Bruce Wayne in televisione e menzioni a Batman? Grazie.” La risposta del regista è stata netta: “No. Un rumour davvero strano”.

Gunn ha anche negato una possibile presenza di Batman in Superman: Legacy, ma ha confermato lo sviluppo del sequel del Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson ancora una volta nei panni dell’Uomo Pipistrello: “Matt sta lavorando a Batman 2, che lui considera una saga crime di Batman, che include anche la serie TV sul Pinguino. È una cosa a sé stante e lui ci sta lavorando duramente. L'altro giorno è venuto a proporci delle cose incredibili, davvero belle. Il nostro piano è che tutto ciò continui. Ma ovviamente tutto sarà bilanciato.”

Nel frattempo, Milo Ventimiglia si è autoescluso dalla lista degli attori per il prossimo Batman: The Brave and The Bold.