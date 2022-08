Batman, nuovi dettagli sul ruolo di Michael Keaton in Batgirl: ecco ciò che non vedrete

A poche ore dalla clamorosa conferma della cancellazione di Batgirl, sono emerse in rete diversi nuovi dettagli sul ruolo che avrebbe avuto il Batman di Michael Keaton nel film con protagonista Leslie Grace.

Secondo ViewerAnon, un rispettabile insider che in passato si è dimostrato a dir poco affidabile specialmente riguardo temi Warner Bros. e DC Films, ha riferito sulla sua pagine di Twitter che Michael Keaton sarebbe apparso in sole cinque scene in Batgirl: "Non avrebbe addestrato Barbara", rivela l'insider nel post che potete trovare in calce all'articolo, nel quale aggiunge anche: "Incontra Barbara due volte in costume, la prima in un vicolo intimandole di non mettersi su questa strada e di non seguire le sue orme, poi in una di quelle grandi torri in stile Tim Burton per aiutarla con qualcosa di cui lei ha bisogno". Addirittura ViewerAnon fa spoiler sull'ultima scena di Batgirl, che avrebbe mostrato "i due crociati incappucciati in un team-up, saltare da un gargoyle e volare sopra Gotham".

Infine, l'insider ha pubblicato anche qualche commento per il villain Firefly di Brendan Fraser, definito costantemente come "il punto più alto di tutto il film", e anche il ritorno di JK Simmons nei panni di Gordon, giudicato come "eccellente": l'attore aveva interpretato Gordon per una breve apparizione in Justice League del 2017, e ha avuto diverse scene in più nella versione di Justice League di Zack Snyder.

Inoltre, nuovi dettagli svelano che Batgirl sarebbe stato una sorta di fusione tra i Batman di Tim Burton e il DC Extended Universe, alterato dagli eventi di viaggio nel tempo del film The Flash in uscita nelle sale l'anno prossimo. Ecco perché sarebbe stato Keaton – e non Ben Affleck, ovvero il Cavaliere Oscuro del DCEU – ad interagire con Barbara Gordon in questa nuova-vecchia Gotham. Nel frattempo, secondo le ultime indiscrezioni The Flash non sarà cancellato dalla Warner, anche se potrebbe uscire su HBO Max e non più nelle sale cinematografiche.

Continuate a seguirci per tutte le prossime novità sulla storia del momento.