Batman, Denny DeVito è pronto per tornare nei panni del Pinguino

In molti ricordano la straordinaria performance di Oswald Cobblepot/Il Pinguino nel film Batman - Il ritorno (diretto da Tim Burton e risalente al 1992), spesso con sulla scia di una grandissima nostalgia; eppure, il ruolo dell'interprete DC non sembra essere ancora giunto al capolinea: DeVito è pronto per tornare nella saga!

"Prenderei sicuramente in considerazione il ritorno nel franchise, ne sono certo" ha dichiarato l'attore. "Batman Returns [Batman - Il ritorno] era una storia grandiosa, un'opera d'arte. Potresti impegnarti al massimo ed eliminare gli ostacoli. C'erano così tante cose a motivarmi, così tante emozioni che si agitavano nel personaggio. Essere un uomo bizzarro all'apparenza – uno strano uccello – ha proiettato il mio ruolo all'esterno. È stata un'esperienza emozionante, ho avuto la sensazione che interpretare Oswald Cobblepot nella versione narrativa e iconografica di Tim Burton fosse un'esperienza unica. Tim è un vero genio, per me".

Classe '44, Daniel "Danny" Michael DeVito viene ricordato non soltanto per Batman - Il ritorno, ma anche per Il giardino delle vergini suicide, Big Fish - Le storie di una vita incredibile e il recente Jumaji: The Next Level, a cui si aggiungono serie TV quali Taxi, C'è sempre il sole a Philadelphia e Il metodo Kominsky. Nel 1980 vinse il Golden Globe come miglior attore non protagonista in una serie TV per Taxi. Nel film del 2022, invece, a interpretare Oswald Cobblepot è Colin Farrell. Per approfondire il "passaggio del testimone", ecco cosa ne pensa Danny DeVito del Pinguino di Colin Farrell.

A proposito, quando assisteremo allo spin-off dedicato al personaggio? Purtroppo, la produzione di The Penguin rimarrà ferma per lo sciopero WGA, in attesa di futuri sviluppi.