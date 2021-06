Batman è degno del martello di Thor? Immaginiamo il crossover impossibile

Nel corso del Marvel Cinematic Universe e dell'universo Marvel cartaceo abbiamo visto il martello di Thor passare attraverso più mani, da Visione a Captain America, passando per Beta Ray Bill e altri ancora. L'iconica arma è però apparsa anche nell'universo DC, finendo tra le mani, ad esempio, di Superman e Wonder Woman.

A questo punto la domanda sorge quindi spontanea: Batman sarebbe in grado di reggere Mjolnir? Il giustiziere di Gotham non ha mai realmente avuto l'opportunità di mettersi alla prova da questo punto di vista, ma tutto lascia supporre che non dovrebbe incontrare problemi di sorta.

Meglio chiarire una cosa, a scanso di equivoci: le qualità che rendono un eroe degno di imbracciare Mjolnir non sono mai state del tutto chiarite, con il martello che sembra valutare di volta in volta il nuovo proprietario in base alla propria coscienza.

Possiamo, però, ragionare in base alle qualità che accomunano i vari eroi che hanno avuto l'onore di prendere in prestito l'arma di Thor: la forza fisica, senza dubbio, ma anche la capacità di mettere il bene altrui prima del proprio, la generosità, una certa nobiltà d'animo unita a un carattere da condottiero, determinato, dalla volontà ferrea.

Tutte doti che troviamo in Superman come in Captain America, in Wonder Woman come... In Batman, appunto. Pur non avendo prove certe di ciò che sosteniamo, dunque, non ci sembra di rischiare troppo nell'affermare che il nostro Bruce Wayne risponda perfettamente all'identikit dell'eroe degno di Mjolnir. Siete d'accordo con la nostra analisi? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di Batman, intanto, recentemente un fan in gravi condizioni ha chiesto di vedere il film con Robert Pattinson prima di morire.