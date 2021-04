Batman, Deathstroke avrebbe fatto una strage di personaggi storici nel film di Ben Affleck

Tra gli ospiti del Justice Con dopo la sua breve comparsa in Zack Snyder's Justice League, Joe Manganiello è tornato a parlare del Batman di Ben Affleck, pellicola mai realizzata in cui avrebbe ricoperto il ruolo di antagonista principale dell'Uomo Pipistrello.

Rivelando alcuni dettagli sul progetto originale, l'attore ha spiegato che il film avrebbe incluso la morte di diversi personaggi secondari legati storicamente a Batman, sottolineando che si tratta di personaggi già apparsi nei precedenti titoli dedicati al Cavaliere Oscuro.

"Alcuni dei personaggi regolari che compaiono nei film di Batman non sarebbero sopravvissuti. Avrebbe fatto piazza pulita in un sacco di modi" ha dichiarato Manganiello durante l'evento, al quale ha partecipato ovviamente anche Zack Snyder.

Sempre nel corso del Justice Con, l'attore ha svelato dei nuovi dettagli su un altro progetto ideato e mai andato in porto, ovvero il film che lo avrebbe visto come protagonista proprio nei panni di Deathstroke. Stando alle sue parole, si sarebbe trattato di un dramma politico-militare sulla scia di Tom Clancy e Jason Bourne, nel quale avrebbero trovato spazio anche una storia di origine della spada e alcuni collegamenti con la Lega degli Assassini.



Voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere realizzati questi progetti? Come sempre, fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto.