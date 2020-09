Batman: Death in the Family, una scena in anteprima racconta il rancore di Jason Todd!

Una scena in anteprima pubblicata in esclusiva dai colleghi di IGN anticipa Batman: Death in the Family, il nuovo adattamento animato di DC Comics e Warner Bros. incentrato sull'amara relazione di Jason Todd con Bruce Wayne.

Nel filmato, che come al solito potete visionare all'interno dell'articolo, Batman è in grado di salvare Robin prima che rimanga ucciso dall'esplosione di una bomba; tuttavia, la spalla del Cavaliere Oscuro deve lottare tra la vita e la morte per riprendersi dall'assalto di Joker, e nel lungo processo di riabilitazione dentro Jason Todd inizia a montare un rancore furioso e cieco verso Bruce Wayne, colpevole di averlo esposto a questi mortali pericoli dopo averlo adottato nella sua famiglia di supereroi.

Invece che attendere la definitiva guarigione, Jason fugge da Wayne Manor determinato a combattere il crimine alle sue condizioni.

Basato sulla classica run a fumetti di Jim Starlin e Jim Aparo, "A Death in the Family", il film d'animazione in uscita riunisce gran parte del cast e della troupe dietro Batman: Under the Red Hood del 2010. Il film sarà interattivo e offrirà agli spettatori la possibilità di scegliere l'andamento della trama selezionando diverse opzioni, che ovviamente porteranno a svolte narrative impreviste e finali alternativi.

Prodotto, scritto e diretto da Brandon Vietti, Batman: Death in the Family è interpretato da Bruce Greenwood, John DiMaggio, Vincent Martella, Zehra Fazal e Gary Cole. L'uscita è prevista in Blu-ray e HD digitale il 13 ottobre.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che presto arriverà anche il film animato di Batman: Il Lungo Halloween.