Batman: Death in the Family, il film interattivo della DC si mostra nel primo trailer

Dopo i riuscitissimi esperimenti interattivi di Netflix, il primo dei quali fu Black Mirror: Bandersnatch, anche l'universo animato DC scende in campo con uno dei sui eroi più amati: il Cavaliere Oscuro. Bruce Wayne ha infatti affrontato, ed affronterà di nuovo, uno dei sui lutti più grandi in Batman: Death in the Family.

La pellicola d'animazione edita dalla Warner Bros. Animation è ispirata all'arco narrativo firmato da Jim Starlin (storia) e da Jim Aparo (disegni), e pubblicato nel 1988 con le sensazionali copertine realizzate da Mike Mignola. Il fumetto originale narrava del'uccisione di Jason Todd, il secondo Robin, ad opera del Joker.

Il film, che sarà poco più di un corto sperimentale, metterà lo spettatore nella privilegiata e duplice posizione di regista e sceneggiatore, permettendogli di spaziare tra numerose ed inedite possibilità, tra cui anche quella di salvare la vita di Todd. Scoprite il trailer in alto per immergervi in quest'avventura a 360°, che potrebbe aprire la strada ad un filone tutto nuovo.

Ancor prima di essere distribuita la storia fece molto parlare di sé poiché, già all'epoca, i lettori poterono scegliere il destino del Ragazzo Meraviglia grazie ad un sondaggio telefonico. Starlin e Aparo avevano già pronte due storyline per entrambi gli scenari e, con sorpresa generale, alla fine vinse la morte di Todd con uno scarto di pochissimi voti. La scelta fu probabilmente dettata dalla poca empatica del pubblico dopo che il nuovo Robin sostituì Dick Grayson, primigenio aiutante di Batman e suo predecessore.

