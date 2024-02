Batman DCU uscirà solo dopo la trilogia di Robert Pattinson? James Gunn rincuora i fan

Mentre si parla del possibile avvicinarsi del casting per Batman: The Brave & The Bold, il direttore creativo dei DC Studios James Gunn ha commentato un recente rumor sulla distribuzione del film dedicato al Bruce Wayne del DCU, e al suo possibile accavallarsi con The Batman di Robert Pattinson.

Sul social network Threads, un fan ha chiesto a James Gunn se fosse vero che Batman: The Brave and the Bold uscirà solo dopo la fine della trilogia di Batman di Matt Reeves, una strategia che da un lato faciliterebbe le cose da un punto di vista della promozione, evitando di creare confusione tra le due saghe e i due 'Batmen', da un lato però allontanerebbe di molto l'uscita del nuovo film DCU, che seppur facendo parte del Capitolo 1: Dei e Mostri della saga di James Gunn dovrebbe aspettare diversi anni prima di arrivare nelle sale, dato che The Batman 2 uscirà ad ottobre 2025 e per The Batman 3 non esiste ancora nessuna indicazione in tal senso.

Fortunatamente per i fan, però, James Gunn ha risposto semplicemente "no", confermando che Batman: The Brave & The Bold farà parte della line-up del Capitolo 1 del DCU e che la sua uscita, nel bene e nel male, si accavallerà con la distribuzione della trilogia di Matt Reeves: staremo a vedere come farà Warner Bros a spingere mediatamente entrambi i film, e quanto saranno diverse le due iterazioni del personaggio, ma certo è che The Batman si è già guadagnato la sua ampia fetta di fan, e Batman: The Brave & The Bold dovrà farsi in quattro per offrire un'alternativa invitante.

Il film, lo ricordiamo, sarà diretto da Andy Muschietti e avrà per protagonista un Bruce Wayne adulto per la prima volta alle prese sul grande schermo con suo figlio Damian Wayne: nei fumetti Damian è il nipote di R'as al Gul inizialmente mandato per uccidere Bruce Wayne ma destinato a diventare il nuovo Robin e ad unirsi al padre nella sua crociata contro il crimine.

Stando alle ultime indiscrezioni, la sceneggiatura di Batman: The Brave & The Bold sarà scritta da John Logan: vi terremo aggiornati.