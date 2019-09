Batman Day: il simpatico tributo di HBO Asia al Batman di Ben Affleck

Sabato alcune delle città più importanti del mondo hanno festeggiato il Batman Day proiettando degli spettacolari Bat-segnali. Mentre molti stanno già pensando già alla nuova incarnazione di Robert Pattinson, però, HBO Asia ha deciso di dedicare un simpatico tributo al Bruce Wayne interpretato da Ben Affleck.

"Noi ti amiamo, Batsy" ha infatti scritto su Twitter l'account asiatico del network postando un esilarante video-meme con il Batman di Affleck che potete vedere in calce alla notizia.

Apparso l'ultima volta nei panni del personaggio in Justice League, l'attore avrebbe dovuto dirigere e interpretare in prima persona un film stand-alone su Batman che Warner Bros. ha in seguito deciso di mettere da parte.

Il film è stato poi affidato a Matt Reeves, che dopo una serie di screen test ha scelto Robert Pattinson per dare vita a una versione del personaggio inedita sul grande schermo: The Batman, infatti, vedrà come protagonista un Bruce Wayne aspirante Detective molto più giovane rispetto a come siamo abituati. Alcune indiscrezioni hanno indicato come possibile fonte di ispirazione la serie di fumetti Batman: Il lungo Halloween.

Le riprese di The Batman dovrebbero iniziare durante i primi mesi del 2020 in vista di una data di uscita fissata al 25 giugno 2021. Reeves ha festeggiato il Batman Day a Londra in bella vista del gigantesco Bat-segnale che è stato proiettato sulla facciata di un palazzo.