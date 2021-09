Batman Day: i fan festeggiano l'Uomo Pipistrello sui social e chiedono un film su Batfleck

Come ogni anno, i fan del Cavaliere Oscuro approfittano dei social per festeggiare il Batman Day, che questa volta cade proprio di oggi, 18 settembre. Ma questa sembra anche l'occasione perfetta per tornare a chiedere a gran voce un film con Ben Affleck.

Fin da quando sono emersi i dettagli del film di Batman con Ben Affleck che mai vide la luce, e che lasciò poi il posto al The Batman di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, i fan DC si sono adoperati con campagne online per mostrare a Warner Bros. e DC Films tutto il loro interesse nei confronti del progetto.

Campagne che ancora oggi continuano il loro operato, e che in queste non potrebbero essere più a tema, considerata la ricorrenza: il 18 settembre 2021 si festeggia infatti il Batman Day, la giornata dedicata al Cavaliere Oscuro in tutte le sue forme e versioni (venite a scoprire alcune delle iniziative per il Batman Day 2021), e sui social in molti, oltre ai soliti tweet celebrativi, hanno aggiunto anche il loro appello agli studios.

"Conto su di voi ragazzi. Facciamo un po' di rumore! #MakeTheBatfleckMovie #BatmanDay".

"#MakeTheBatfleckMovie perché lo vogliono tutti".

"#MakeTheBatfleckMovie è inevitabile".

"Guardate cos'è in tendenza nel DCEU #MaketheBatfleckMovie".

E voi, che ne pensate? Lo volete questo film su Batfleck? Fateci sapere la vostra nei commenti.