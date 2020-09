Batman Day, da Ben Affleck a Michael Keaton: chi è il migliore? Votate!

In attesa di vedere cosa riuscirà a fare Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro nell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, in occasione del Batman Day vogliamo proporvi la difficilissima domanda che da anni tormenta i fan: qual è il Batman migliore di sempre?

Prima di rispondere nella sezione dei commenti e farci sapere la vostra, ecco una breve carrellata di tutti i candidati:

Lewis Wilson : il primo attore a indossare il mantello del pipistrello, ha interpretato Batman nel serial del 1943

: il primo attore a indossare il mantello del pipistrello, ha interpretato Batman nel serial del 1943 Robert Lowery : dopo il successo del primo serial, nel 1949 arrivò un sequel intitolato Batman and Robin, con Lowery nei panni di Batman

: dopo il successo del primo serial, nel 1949 arrivò un sequel intitolato Batman and Robin, con Lowery nei panni di Batman Adam West : il più famoso dei 'primi tre' Batman, ha interpretato l'alter-ego di Bruce Wayne dal 1966 in serie tv e film

: il più famoso dei 'primi tre' Batman, ha interpretato l'alter-ego di Bruce Wayne dal 1966 in serie tv e film Michael Keaton : il primo grande interprete di quello che oggi è riconosciuto come il primo grande film dell'Uomo Pipistrello, Batman di Tim Burton (1989). Nel 1992 arrivò anche il sequel Batman Returns, per certi versi ancora più bello; Keaton tornerà ad interpretare il ruolo in Flash di Andy Muschietti

: il primo grande interprete di quello che oggi è riconosciuto come il primo grande film dell'Uomo Pipistrello, Batman di Tim Burton (1989). Nel 1992 arrivò anche il sequel Batman Returns, per certi versi ancora più bello; Keaton tornerà ad interpretare il ruolo in Flash di Andy Muschietti Val Kilmer : protagonista del primo dei due film diretti da Joel Schumacher, Batman Forever (1995)

: protagonista del primo dei due film diretti da Joel Schumacher, Batman Forever (1995) George Clooney : sostituì Kilmer nel secondo film di Schmacher, arrivato nel 1997 col titolo di Batman & Robin

: sostituì Kilmer nel secondo film di Schmacher, arrivato nel 1997 col titolo di Batman & Robin Christian Bale : fu Batman nell'indimenticabile e amatissima saga del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan e ricoprì il ruolo dal 2005 al 2012

: fu Batman nell'indimenticabile e amatissima saga del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan e ricoprì il ruolo dal 2005 al 2012 David Mazouz : interprete soprattutto di Bruce Wayne, ma anche di Batman, nella serie tv Gotham

: interprete soprattutto di Bruce Wayne, ma anche di Batman, nella serie tv Gotham Ben Affleck : l'attore che ha interpretato (o interpreterà) il supereroe più di chiunque altro, da Batman v Superman: Dawn of Justice al futuro Flash, passando per Suicide Squad, Justice League e Justice League: Snyder Cut.

: l'attore che ha interpretato (o interpreterà) il supereroe più di chiunque altro, da Batman v Superman: Dawn of Justice al futuro Flash, passando per Suicide Squad, Justice League e Justice League: Snyder Cut. Iain Gle n: interprete di un Batman in là con gli anni nella serie tv Titans.

n: interprete di un Batman in là con gli anni nella serie tv Titans. Kevin Conroy: per decenni voce del supereroe nella serie animata di Batman e altri media, ha esordito in un ruolo live-action nella serie tv crossover Crisi sulle terre infinite

Infine, menzione speciale anche per i giovani attori che hanno interpretato il Bruce Wayne bambino nei vari film: Charles Roskilly (Batman '89), Ramsey Ellis (Batman Forever), Eric Lloyd (Batman & Robin '97), Gus Lewis (Batman Begins; The Dark Knight Rises), Brandon Spink (Batman v Superman: Dawn of Justice) e Dante Pereira-Olson (Joker di Todd Phillips).

Votate nei commenti!