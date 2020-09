Batman Day, in arrivo un cofanetto dedicato al DCEU con una sorpresa tutta italiana

DC ha annunciato il programma per la celebrazione globale del Batman Day, la giornata dedicata all'iconico e intramontabile eroe creato da Bob Kane e Bill Finger che si terrà il 19 settembre 2020. Oltre ad una serie di iniziative legate ai fumetti e al mondo digitale, verrà pubblicato anche uno speciale cofanetto del DCEU.

Dal prossimo 30 settembre, infatti, Warner Bros. Home Entertainment Italia distribuirà l’atteso super cofanetto DC 8-Film Collection, in edizione limitata e numerata. L'edizione conterrà 8 film in edizione Blu-Ray: Batman v Superman, Wonder Woman, Aquaman, Shazam!, Suicide Squad, Justice League, L’Uomo d’Acciaio, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Troveremo inoltre 9 Art Card che raffigurano i personaggi DC nelle più belle città italiane. Le immagini, a cui potete dare un'occhiata in calce, sono state realizzate in collaborazione con Panini Comics dai più grandi artisti di fumetti italiani. Milo Manara, per esempio, ha firmato l'art di Wonder Woman a Verona, mentre Giorgio Cavazzano ha disegnato Harley Quinn a Venezia.

A proposito del Cavaliere di Gotham, vi ricordiamo che durante il DC FanDome dello scorso 22 agosto è stato svelato il primo trailer di The Batman, il film di Matt Reeves che vedrà Robert Pattinson nei panni di un giovane Bruce Wayne al suo secondo anno da vigilante. Intanto, vi lasciamo alle immagini delle nuova Batmobile.