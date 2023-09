Batman Day 2023: tutte le iniziative in Italia con film, fumetti e videogame

In attesa di capire quando inizieranno le riprese di The Batman: Parte 2, vi segnaliamo che Warner Bros Discovery si sta preparando ai festeggiamenti per il Batman Day, la giornata mondiale dedicata al mitico supereroe DC Comics.

Il Batman Day sarà celebrato il 16 settembre, e per l'occasione sia il 16 che il 17 settembre, presso il Maximo Shopping Center di Roma verrà installata un’area celebrativa dedicata a Batman e al suo più fedele alleato, Robin (a proposito, sapete che Robin dovrebbe far parte di The Batman 2?). All’interno dell’area saranno presenti diverse grafiche per realizzare foto e video indimenticabili all’interno del mondo di Batman, dal Bat-Segnale allo skyline di Gotham City, oltre ad una statua a grandezza naturale, e ogni fan avrà l’occasione di immergersi tra gli elementi più iconici del Cavaliere Oscuro.

In tv, per celebrare Batman nel mese di settembre, Sky lancerà in Italia una nuova edizione del pop-up channel SKY CINEMA BATMAN, dal 25 al 30 settembre. Il canale programmerà: The Batman con Robert Pattinson, la trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, e gli iconici film di Batman di Tim Burton (Batman, Batman Returns) e Joel Schumacher (Batman Forever, Batman and Robin). Tutti i film saranno anche disponibili anche in streaming su NOW.

Passando ai videogame, Warner Bros. Games e DC hanno recentemente annunciato Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch, già disponibile per il pre-order. Una raccolta dei videogiochi pluripremiati di Rocksteady Studios che unisce Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, e Batman: Arkham Knight in un unico pacchetto definitivo. Batman: Arkham Trilogy sarà disponibile a partire dal 13 ottobre 2023 per Nintendo Switch e includerà tutti i contenuti scaricabili (DLC) pubblicati finora per ciascuno dei tre giochi. Tutti i fan potranno mettersi nei panni del Cavaliere Oscuro e immergersi nel leggendario universo di Arkham per consegnare alla giustizia i più famosi criminali DC.

Infine, l’appuntamento con il Batman Day si rinnova anche con tante novità a fumetti: tra i numerosi titoli che arriveranno sugli scaffali per celebrare il difensore di Gotham City, Panini Comics propone un volume speciale pensato per festeggiare al meglio questa ricorrenza, Batman Day 2023: Amici e nemici. Con tanti amici e “ospiti d’eccezione” di Gotham City a supportare il Cavaliere Oscuro, il fil rouge dei racconti contenuti in questa antologia da collezione è il team-up, ovvero il tema portante dell’edizione 2023 del Batman Day. Inoltre, in esclusiva per l’Italia, Batman Day 2023: Amici e nemici sarà disponibile anche con una cover variant disegnata da Antonio Fuso con un protagonista d’eccezione accanto al Cavaliere Oscuro: il rapper e produttore discografico Hell Raton volto della collezione Kappa dedicata a Batman. Inoltre, sabato 16 settembre debutta in Italia per Panini Comics anche il primo numero di Batman: Il gargoyle di Gotham, nuovissima e attesa serie DC/Black Label ad opera del fumettista Rafael Grampá, composta da 4 numeri con uscita a cadenza bimestrale.