Batman, Darren Aronofsky ricorda il suo film rated-r mai fatto: Era in anticipo sui tempi

Nel corso di una recente intervista promozionale, il regista e sceneggiatore Darren Aronofsky è tornato a parlare del suo famoso film di Batman mai realizzato, proposto alla Warner Bros. verso la fine degli anni '90.

Come forse molti di voi già sapranno, il Batman di Darren Aronofsky sarebbe stato un cinecomix rated-r ante litteram, pensato e scritto prima ancora che il termine 'cinecomix rated-r' diventasse di uso comune nel linguaggio cinematografico, con una storia liberamente basata sulla famosa graphic novel "Batman: Anno Uno" di Frank Miller. Parlando con Variety, l'autore ha svelato qualche retroscena in più sul progetto, spiegando che all'epoca la Warner Bros. non si dimostrò davvero interessata proprio perché Hollywood ancora non concepiva il concetto di 'rated-r' applicato ai film di supereroi.

“Iniziai a lavorarci dopo Batman & Robin, il film di Joel Schumacher. Quel film fu un grande insuccesso per la Warner all'epoca, quindi mi venne in mente l'idea di una storia delle origini di Batman con una classificazione R. Ma allora un film di supereroi rated-R era probabilmente di 10 o 15 anni in anticipo sui tempi. Mi sembrava un progetto molto promettente, ma non andai mai oltre la prima bozza della sceneggiatura. Lo studio non era molto interessato. Vedete, era un approccio molto diverso per le cose che si facevano all'epoca...Non facevo che chiedermi: 'Ma perché non possono esistere diversi tipi di film a fumetti? Ora per fortuna esistono. Era il nostro progetto ad essere troppo in anticipo sui tempi."

Chissà come sarebbe cambiata la storia del cinema, e in particolare l'evoluzione dei cinecomix, se la Warner avesse avuto il coraggio di passare da Batman & Robin al Batman di Aronofsky. Oggi, comunque, il franchise di Batman è più vivo che mai, tripartito tra Robert Pattinson, Ben Affleck e Michael Keaton, tutti pronti ad indossare il costume dell'Uomo Pipistrello in futuri progetti DC Films come The Batman 2 di Matt Reeves, Aquaman & The Lost Kingdom di James Wan e The Flash di Andy Muschietti, che grazie alle sue trame legate al Multiverso includerà addirittura due Bruce Wayne.

Quale di questi progetti attendente di più? E qual è il vostro Batman preferito, tra i tre citati? Ditecelo nei commenti.