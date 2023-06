Batman, Danny Elfman racconta del suo primo allontanamento dal progetto

Danny Elfman si è costruito una carriera componendo leggendarie colonne sonore, compresa quella dei celebri film di Batman diretti da Tim Burton. In una recente intervista, il compositore ha raccontato di un suo primo allontanamento dalla lavorazione del film e di come cambiò idea all'ultimo secondo.

"Non ho mai fatto niente di più difficile di Batman perché prima di tutto dovevo mettermi alla prova", ha raccontato Elfman, spiegando quanto a bloccarlo inizialmente fosse stata l'ansia da prestazione. "Comprensibilmente, credo che all'inizio pensassero 'Abbiamo bisogno di qualcuno che sappia come fare questo tipo di musica.' Ma nessuno sapeva che tipo di musica fosse. Non c'era davvero musica per i film di supereroi. Fino a quel momento c'era solo Superman" ha continuato.

Il racconto di Elfman è arrivato dopo il suo 70esimo compleanno durante una intervista esclusiva rilasciata di recente. "C'è stata la decisione con il produttore dello studio di volere che fosse una colonna sonora pop. C'è stato sicuramente questo momento del tipo, 'Danny, vogliamo che tu collabori con Prince nella co-scrittura della partitura' E io ho detto: 'Non posso farlo'" ha spiegato. "Sapevo che se avessi collaborato, lui avrebbe scritto brani e io avrei orchestrato i suoi brani, e sarei stato essenzialmente un arrangiatore glorificato piuttosto che un compositore, sai, perché lui era famoso in tutto il mondo e io non ero ancora niente. Ho deciso di andarmene" ha aggiunto.

"Ero così depresso. Mi sentivo come se avessi appena distrutto la mia carriera. E poi un mese dopo ho ricevuto una chiamata che diceva: 'Danny, sei dentro. Dobbiamo muoverci. Dai, dai.' È come se questa scommessa abbia dato i suoi frutti" ha concluso. La lavorazione della pellicola pare non sia stata particolarmente semplice. Addirittura sembra che Tim Burton avesse difficoltà a capire Jack Nicholson sul set di Batman. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!