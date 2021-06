Batman, ecco dove Danny Elfman iniziò a comporre la celebre colonna sonora

Tra gli elementi iconici di Batman, primo capitolo del dittico diretto da Tim Burton e uscito nelle sale nel 1989, c'è indubbiamente la colonna sonora composta da Danny Elfman. Una partitura chiaramente identificabile e in seguito incorporata anche in altre composizioni musicali della DC. Ma dove trasse ispirazione Danny Elfman?

Di recente è scomparso Lee Wallace, che nel film di Burton interpreta il sindaco di Gotham.

Tornando a Danny Elfman, il compositore ha confessato di aver iniziato a comporre la colonna sonora di Batman durante un volo da Londra a Los Angeles. E i suoi tentativi di registrare ciò che stava creando fecero impazzire i passeggeri e gli assistenti di volo.



"Mi colpì nel momento peggiore possibile. Sulla strada di casa, la fottuta faccenda mi colpisce. Ed era come, cosa devo fare? Sono su un 747. Come faccio? Dimenticherò tutto questo a terra, suoneranno qualche fottuta canzone dei Beatles e dimenticherò tutto" ha raccontato Elfman al podcast di Marc Maron.

"Comincio a correre in bagno [e canticchio frasi] e torno al mio posto e penso, penso. Dieci minuti dopo, di nuovo in bagno. E poi di nuovo a sedere al mio posto e poi di nuovo in bagno, perché non potevo farlo con il ragazzo seduto accanto a me".

Elfman ha dichiarato che andava avanti e indietro così tante volte dal bagno da attirare l'attenzione degli assistenti di volo che, a suo dire, non sembravano convinti che non stesse davvero combinando niente di strano nel bagno dell'aereo nonostante lui continuasse il suo viavai.

"Dieci minuti dopo sono di nuovo in bagno e apro la porta e questa volta ci sono tre assistenti di volo. E probabilmente dicevano 'Cosa cazzo sta facendo così frequentemente? Cosa sta facendo lì dentro? E pezzo per pezzo stavo elaborando la colonna sonora di Batman nella mia testa".



Poco tempo fa Danny Elfman ha dichiarato di essere scontento di come è stata inserita la colonna sonora in Batman.