Batman, Danny DeVito tornerebbe nei panni del Pinguino: 'Perché no?'

Di Batman cinematografici ne abbiamo visti tanti: nonostante l'incredibile popolarità di quello di Christopher Nolan e l'arrivo imminente della versione di Matt Reves, i due film di Tim Burton restano però ancora nel cuore di tanti fan del giustiziere mascherato di Gotham, ovviamente anche grazie alla presenza di comprimari di livello assoluto.

Pensiamo, ad esempio, al Pinguino di Danny DeVito: nell'attesa di giudicare l'interpretazione del personaggio offerta da Colin Farrell in The Batman, in tanti si chiedono se ci sarà modo di rivedere la star di Mars Attacks! nei panni del celebre villain.

A rispondere, qualche tempo dopo le dichiarazioni di Michael Keaton sul Joker di Jack Nicholson, ci ha pensato lo stesso DeVito: "Penso che non sia del tutto fuori discussione che il Pinguino ritorni, un giorno. Ma questo dipende da Tim [Burton], da quanto Tim voglia o non voglia farlo. Potrei dire che non è impossibile perché non siamo ancora morti! Potremmo fare un continuo di ciò che facemmo all'epoca, perché fu davvero uno splendido film. Se mi piacerebbe rifarlo? Perché no! Per me fu un bellissimo momento" sono state le parole dell'attore.

Vi piacerebbe rivedere il Pinguino di DeVito in un nuovo film? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, è stato restaurato il Batwing di Michael Keaton visto nei film di Tim Burton.