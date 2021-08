Batman, Danny DeVito sta scrivendo un fumetto sul Pinguino per il suo 80° anniversario

Il prossimo dicembre il Pinguino, celebre villain di Batman, compirà 80 anni dal suo debutto nel n. 58 di Detective Comics, e quale modo migliore di festeggiarlo se non con un fumetto scritto da chi ha interpretato il personaggio in maniera magistrale sul grande schermo?

Come riportato da GamesRadar, infatti, dopo aver vestito i panni dell'antagonista in Batman - Il Ritorno di Tim Burton, Danny DeVito tornerà nel mondo dell'Uomo Pipistrello per scrivere una storia a fumetti incentrata sul Pinguino che farà parte dell'antologia one shot Gotham City Villains Anniversary Giant#1.

Oltre alla storia di DeVito, la raccolta include il contributo dello sceneggiatore/artista Wes Craig e degli sceneggiatori G. Willow Wilson, Phillip Kennedy Johnson, Joshua Williamson, Stephanie Phillips, Dan Watters e Mairghread Scott; così come gli artisti Dan Mora, Emma Rios, Riccardo Federici, Max Raynor, Max Fiumara, Skylar Patridge, Ariela Kristantina, Khary Randolph, Jill Thompson, Christian Ward eGabriel Walta.

Considerati da molti tra i migliori cinecomic mai realizzati, I Batman di Tim Burton sono tornati in auge nell'ultimo periodo per via della presenza di Michael Keaton in Flash, nuova pellicola DC dedicata al velocista scarlatto in cui l'attore riprenderà i panni della sua versione di Bruce Wayne/Batman per una storia che abbraccerà il Multiverso e vedrà anche la comparsa del Cavaliere Oscuro di Ben Affleck.