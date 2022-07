Batman e un cult di Tom Cruise in 4K nelle spettacolari edizioni di Warner Bros Italia

Altro mese ricchissimo di novità per gli amanti dell'home video, il luglio 2022 di Warner Bros. Italia, che vedrà l'esordio in dvd e bluray di una nuova commedia nostrana, il ritorno del Batman di Tim Burton e Michael Keaton e l'uscita di una nuova edizione di un cult scifi con Tom Cruise.

Gli appuntamenti sono tutti fissati per questa settimana, nello specifico a partire dal 14 luglio, con l'uscita di Sulle Nuvole, l’intensa storia di amore e musica che vede l’esordio alla regia di Tommaso Paradiso con protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi, che sarà disponibile in versione dvd. Tra i protagonisti anche Paolo Briguglia, Sergio Romano e Bettina Giovannini, nel cast anche la partecipazione straordinaria di grandi stelle della musica per la storia di un’intensa storia d’amore e musica che vede protagonista Nic Vega (Marco Cocci), musicista con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni: ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto - fama, amici e ispirazione – Nic decide di tornare da lei, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice. Potranno i ricordi riaccendere l’amore e la passione di una volta?

Nel mese di luglio in arrivo anche tante imperdibili Boxset e special edition: Batman e Batman - Il ritorno, i due iconici film della saga diretta da Tim Burton con protagonista Michael Keaton (che tornerà nei panni di Batman in Flash e in Batgirl), saranno finalmente disponibili nella speciale Ultimate Collectors Edition in 4K. Sempre dal 14 luglio e nell'edizione Steelbook 4K Ultra HD + Bluray, queste edizioni presentano all’interno tanti imperdibili gadget da collezione: da un favoloso fotolibro ai poster da collezione, dalle locandine alle card dei personaggi, tutto incluso all’interno di una speciale confezione personalizzata. Da non perdere anche gli esclusivi contenuti speciali come il commento del regista Tim Burton, i dietro le quinte, le visite al set, i trailer cinematografici e tanto altro ancora. Se cercate altri approfondimenti, recuperate il nostro speciale sul Batman di Tim Burton.

Dallo stesso giorno torna anche Edge of Tomorrow – Senza Domani, l’action movie fantascientifico con protagonisti Tom Cruise ed Emily Blunt, arriva per la prima volta in Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray: all’interno di questa speciale edizione sono presenti numerosi contenuti esclusivi: dal backstage delle epiche battaglie sci-fi del film all’allenamento di Cruise e Blunt fino alle imperdibili scene eliminate. Edge of Tomorrow – Senza Domani, diretto da Doug Liman, è tratto dalla light novel "All You Need Is Kill", scritta da Hiroshi Sakurazaka e illustrata da Yoshitoshi Abe.

