Batman, il cosplay di questa ragazza diventa virale: approva anche Zack Snyder

Aumenta sempre più l'hype dei fan DC per l'arrivo della Justice League di Zack Snyder, e alcuni mostrano il loro supporto con dei cosplay davvero fenomenali. Eccone uno che sta attirando l'attenzione del web (e di Zack Snyder).

A quanto pare sarà davvero tanto il nuovo materiale incluso nello Snyder Cut, e i recenti trailer non ci avrebbero mostrato che un assaggio di ciò che ci aspetta.

Tuttavia, una cosa sarà difficile trovare persino in questa versione estesa del film: degli incredibili cosplay dei personaggi più amati, come quello che vi mostriamo oggi.

Ne abbiamo infatti uno che sembra essere molto apprezzato sui social: la cosplayer si chiama Lis Wonder, e il suo costume di Batman (ideato da Curtis Atelier per la moglie, e per la quale Lis ha fatto da modella) ha colpito anche Zack Snyder, che ha commentato una suo video su Vero: "Cool", ha scritto il regista. Semplice ed essenziale.

In calce alla notizia trovate i vari post in cui viene mostrato il cosplay.

E dire che di recente un altro piccolo cosplayer di Batman aveva fatto parlare di sé, grazie al suo adorabile costume di Halloween. È proprio vero che Batman non passa mai di moda!

E voi, che ne pensate di questo cosplay? Fateci sapere nei commenti.