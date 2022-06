Batman, cosa pensa Christian Bale del film di Robert Pattinson? La risposta delude i fan

Il nuovo cinecomix DC The Batman è stato una delle rivelazioni della stagione, ma che cosa ne pensa uno dei 'vecchi' Cavalieri Oscuri? Sul tappeto rosso della premiere di Thor Love & Thunder a Christian Bale è stato chiesto un parere sul film di Robert Pattinson, ma la sua risposta ha deluso i fan.

La nuova star del Marvel Cinematic Universe infatti ha rivelato di non aver ancora visto The Batman, scusandosi con l'intervistatore e gli appassionati e promettendo che lo recupererà non appena avrà il tempo per farlo: "Non l'ho ancora visto, a dire la verità, ma prometto che lo vedrò quando potrò. Devo ammettere una cosa, comunque, sono un tipo molto anomalo e giuro che guardo pochissimi film. Con ogni regista con cui lavoro mi trovo in imbarazzo, perché spesso gli dico di non aver visto i loro film e loro se la prendono. Il fatto che è mi piace davvero assaporare i film piano piano e non ne guardo molti. Ma The Batman lo guarderò, lo guarderò sicuramente".

Appuntamento rimandato, dunque, ma nel frattempo Christian Bale ha voluto elogiare Robert Pattinson, aggiungendo: "Robert è un attore assolutamente meraviglioso. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato di Batman mentre stava preparando il film e da lui ho sentito cose meravigliose sul progetto. Tra le tante cose gli ho anche consigliato un modo pratico per fare pipì col costume, abbiamo parlato di diversi aspetti del personaggio ma penso che questa sia la più divertente."

Ricordiamo che The Batman 2 è stato annunciato ufficialmente da Warner Bros., anche se la data d'uscita al momento rimane sconosciuta. Lo studio ha annunciato anche Joker 2, che sarà un musical con Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. Il franchise di The Batman proseguirà anche con serie tv spin-off esclusive per HBO Max, la prima delle quali sarà Pinguino con Colin Farrell, attualmente in produzione.

Per quanto riguarda Christian Bale, i fan lo troveranno nei panni di Gorr il macellatore di dei nel prossimo film MCU Thor: Love & Thunder, in arrivo dal 6 luglio nei cinema italiani.