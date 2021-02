Batman: conoscete la storia della città turca con il nome del supereroe DC?

Casi strani della vita: crei un supereroe destinato a diventare tra i più famosi di sempre e, qualche decennio dopo, scopri di aver involontariamente plagiato il nome di una città Turca. No, non stiamo dando di matto: la storia di cui vogliamo parlarvi è accaduta realmente ed ha come protagonisti due Batman ben diversi.

Il primo è l'eroe che tutti conosciamo, il secondo è un villaggio situato in Turchia che, dopo aver conosciuto un vero boom demografico negli anni '50 in seguito alla scoperta di alcuni pozzi petroliferi, è diventato in breve tempo una città che oggi conta più di 290.000 abitanti.

Un'innocua casualità destinata a suscitare poco più di una risata, giusto? Secondo alcune voci, però, la cosa avrebbe causato una piccola crisi alcuni anni fa: si narra, infatti, che all'epoca dell'uscita de Il Cavaliere Oscuro l'allora sindaco di Batman Huseyin Kalkan abbia minacciato Warner Bros. e Christopher Nolan di far loro causa per aver sfruttato senza permesso il nome della città da lui amministrata.

Warner negò in seguito di aver mai avuto contatti con Kalkan o chi per lui, per cui non è escluso che la cosa possa essere una semplice leggenda metropolitana: chissà che i nostri amici turchi non decidano di farsi vivi in occasione dell'uscita del nuovo film di Matt Reeves! A tal proposito, ecco quando termineranno le riprese di The Batman.