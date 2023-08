Batman, che confusione: James Gunn fa chiarezza sul casting di The Brave & The Bold

I rumor delle scorse ore hanno parlato di John Krasinski come possibile Bruce Wayne in Batman: The Brave & The Bold, il primo film del DCU dedicato al nuovo Cavaliere Oscuro del nuovo universo cinematografico DC, ma che cosa ne pensa James Gunn?

Ebbene, come vedere nel post in calce all'articolo, il co-presidente dei DC Studios e direttore creativo del DCU è intervenuto sulla questione tramite un post sul nuovo social network di Meta Threads: nel post, disponibile in calce all'articolo, James Gunn ha spiegato che non è stato fatto nessun casting per Batman: The Brave & The Bold, dato che la sceneggiatura non era ancora pronta prima dell'inizio degli scioperi degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG e che per iniziare a scegliere gli attori del film bisognerà attendere ancora a lungo.

"Non so di cosa stai parlando, ma non abbiamo nemmeno una sceneggiatura pronta e c'è uno sciopero in corso, quindi no, niente casting" ha chiarito James Gunn rispondendo ad un fan interessato al casting di Batman: The Brave & The Bold e mettendo a tacere ogni voce di corridoio. A questo proposito vale la pena sottolineare come Batman: The Brave & The Bold non abbia ancora una data d'uscita nella line-up della 'Fase 1' del DCU, denominata Capitolo Uno: Dei e Mostri, e si presume che il film non arriverà prima del 2026 o oltre dato che nel 2025 uscirà a luglio Superman: Legacy - il primo lungometraggio cinematografico del DCU - e ad ottobre The Batman: Parte Due - secondo capitolo della saga di Matt Reeves e Robert Pattinson, totalmente slegata dal DCU.

Ricordiamo che qualche settimana fa è stato annunciato che Batman: The Brave & The Bold sarà diretto da Andy Muschietti, regista di The Flash.