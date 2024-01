Batman comparirà in Superman: Legacy? Parla il regista James Gunn

Nell’universo DC la prima regia di James Gunn non sarà Superman: Legacy, ma il cineasta rimane comunque a comando dell’ intera operazione. E proprio Gunn ha svelato se Batman comparirà nel prossimo film dell’uomo d’acciaio oppure no.

Da mesi il regista della trilogia dei Guardiani della Galassia risponde sul social network Threads alle domande dei fan riguardanti l’universo DC, e un fan gli ha chiesto: “Perché Batman non può apparire in Superman Legacy? potremo vedere Batman in qualche altra produzione prima del suo film?”, la risposta di James Gunn è stata netta: “Beh, non può apparire in Superman Legacy perché non è presente nella sceneggiatura.”

Niente Uomo Pipistrello in Superman: Legacy, ma Gunn ha comunque chiarito che il Batman di Matt Reeves avrà sicuramente un sequel: “Matt sta lavorando a Batman 2, che lui considera una saga crime di Batman, che include anche la serie TV sul Pinguino. È una cosa a sé stante e lui ci sta lavorando duramente. L'altro giorno è venuto a proporci delle cose incredibili, davvero belle. Il nostro piano è che tutto ciò continui. Ma ovviamente tutto sarà bilanciato. Quindi The Brave and the Bold (nuovo film su Batman della nuova fase DC Gods and Monsters) non uscirà nello stesso periodo di sei mesi di Batman.”

Inoltre, James Gunn ha ribadito che Superman: Legacy non sarà una origin story.