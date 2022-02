Batman, Colin Farrell:'Joel Schumacher era ferito dalle critiche ai suoi film'

Colin Farrell, scelto per interpretare Oswald Cobblepot/Pinguino in The Batman di Matt Reeves, ha parlato in difesa di Joel Schumacher, regista di Batman Forever e Batman & Robin, considerati i punti più bassi dell'epopea cinematografica del personaggio DC, soprattutto il secondo con protagonista George Clooney.

Farrell è stato diretto da Schumacher nel thriller del 2003, In linea con l'assassino, uno dei suoi film maggiormente apprezzati dalla critica. Joel Schumacher è scomparso nel giugno 2020, all'età di 80 anni.

Intervistato da CinemaBlend, a Colin Farrell è stato chiesto se il regista gli avesse mai raccontato qualche particolare sul suo lavoro nel franchise di Batman ma l'attore ha soltanto confermato ciò che l'opinione pubblica sa da anni, aggiungendo in ogni caso lo stato d'animo di Schumacher.



"Era rimasto ferito. Conosco i suoi film di Batman e il modo in cui sono stati accolti lo ha davvero ferito. Perché l'unico motivo per cui Joel, giuro su Dio, li ha fatti era intrattenere le persone" ha dichiarato l'attore.

Inoltre Farrell ha ricordato che il regista si scusò per Batman & Robin in una clip inserita nell'edizione speciale del film in DVD del film, ribadendo il suo rammarico in un'intervista vent'anni dopo l'uscita nelle sale.



"Era un uomo meraviglioso. E si stava scusando con il fandom perché Joel sapeva quanto fosse importante questo personaggio proprio come lo sa Matt [Reeves]. Ma intraprese semplicemente una strada che non fece troppo contente le persone".



In passato anche George Clooney si scusò per Batman & Robin, dichiarando di ritenersi 'terribile' in quel film.