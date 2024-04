Batman, Christopher Nolan stava per lasciare Il cavaliere oscuro: lo svela Jonathan Nolan

La trilogia su Batman targata Christopher Nolan è una delle più apprezzate e acclamate trasposizioni cinematografiche del personaggio DC, con Christian Bale nei panni di Bruce Wayne e protagonista nei tre film diretti dal regista britannico. Tuttavia, secondo il fratello Jonathan Nolan, la trilogia rischiava di rimanere incompleta.

Christopher Nolan è riuscito a rilanciare Batman al cinema grazie alla trilogia dopo il flop critico dei due precedenti film di Joel Schumacher. Ma dopo Batman Begins, Nolan era indeciso se proseguire con Il cavaliere oscuro, come ha raccontato Jonathan Nolan, autore di una famosa battuta di Batman che tormenta ancora il fratello.



"Penso che Chris fosse in parte riluttante a farlo [Il cavaliere oscuro]. Sinceramente, era indeciso se fare un altro Batman. Non pensavo volesse ripetersi. Credo che fosse molto soddisfatto del film che aveva fatto. Era molto orgoglioso di Batman Begins. Lo ero anche io ma dal mio punto di vista pensavo 'Abbiamo costruito questa macchina sportiva, non vorresti prenderla per una corsa?'. Per me era chiaro che Chris fosse indeciso riguardo a fare un altro film. Quindi, è stato un po' compito mio dimostrare che ne valeva la pena".



A quanto pare, Jonathan Nolan ha fatto un ottimo lavoro, convincendo il fratello che proseguire nella saga di Batman era la soluzione migliore. Il cavaliere oscuro, secondo capitolo della trilogia, è considerato uno dei più grandi film nella carriera di Nolan e in assoluto una delle più importanti trasposizioni cinematografiche legate ad un personaggio dei fumetti. Nel 2018 abbiamo realizzato un approfondimento su Il cavaliere oscuro, nel decennale dall'uscita nelle sale.

Prey - Bd è uno dei più venduti oggi su