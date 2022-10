Batman, Christian Bale ricorda Heath Ledger:'Quella volta che guidammo i go-kart!'

Christian Bale è tornato nel mondo dei cinecomic con il ruolo di Gorr il 'macellatore di dei' in Thor: Love and Thunder. Ma il suo ruolo più conosciuto rimane senza dubbio quello di Bruce Wayne/Batman nella trilogia di Christopher Nolan. Bale ha ricordato il set di Il Cavaliere Oscuro e il suo collega Heath Ledger in un'intervista.

Oltre a elogiare il compianto collega, Bale ha svelato un piccolo aneddoto:"Era un pilota di go-kart meraviglioso. Si, siamo andati a gareggiare con i go-kart e m**a santa, ha battuto chiunque. Era veloce. Quando siamo andati in pista abbiamo pensato ovviamente agli stunt-man che vinceranno e all'improvviso Heath vince, ottiene il primo posto e poi tranquillamente dice 'Sai, mio padre era un pilota di go-kart'. Un grande talento individuale e una grande persona con cui stare. Sì, mi manca molto" ha confessato Bale.

L'attore ha ricordato il set del film di Christopher Nolan - recuperate sul nostro sito la recensione di Il Cavaliere Oscuro - "Che piacere aver avuto modo di lavorare con lui [Heath Ledger] e solo vedere quanto ha investito nel Joker. Lo osservavo ed era assolutamente fantastico. Eravamo nei guai? Io e Chris quando ci siamo seduti per la prima volta ci siamo detti che non era Batman il problema. E poi Batman, i cattivi sono sempre più interessanti, giusto? Lo stesso Batman è molto vicino ad essere un cattivo. Quindi non lasciamo che diventi noioso nel paragone. Sfortunatamente ero seduto lì e mi sentivo un po' noioso [...] Sono così orgoglioso di quel film. Lo adoro. Il Cavaliere Oscuro è assolutamente straordinario. Ed è stato un vero piacere lavorare con Heath".



In ogni caso alla star di The Prestige pare che sia piaciuto maggiormente il set di Il Cavaliere Oscuro; Christian Bale si è annoiato sul set di Love and Thunder, interpretando Gorr il 'macellatore di dei'.