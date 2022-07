Batman, Christian Bale: 'La gente rideva all'idea, abbiamo dimostrato che sbagliavano

Qualcuno ha osato ridere in faccia a Christian Bale quando, all'epoca di Batman Begins, rivelò di essere parte di un progetto cinematografico che avrebbe preso il personaggio di Batman sul serio. E ovviamente Christopher Nolan ha zittito tutti con i risultati.

Che lo amiate o che lo odiate, il Batman di Nolan, il Bruce Wayne interpretato da Christian Bale, sono stati dei vincitori, tanto per la critica quanto per il botteghino e il responso popolare.

Ma c'è chi, prima che Batman Begins debuttasse nelle sale, era arrivato anche a ridere dell'idea di un tale progetto.

Lo ha rivelato Bale in persona durante il press tour del nuovo film Marvel Thor: Love and Thunder, in cui l'attore interpreta il villain Gorr il Macellatore di Dei.

"Dicevo alla gente che avremmo realizzato un film di Batman, ma che avremmo preso sul serio il personaggio. E tantissime persone mi risero in faccia e mi dissero 'Beh, sarà un fallimento, non funzionerà mai!'" ha ricordato "Quindi è meraviglioso poter essere parte di una trilogia che ha dimostrato quanto si sbagliassero quelle persone. E non sono certo che sia stata la miccia per il MCU, ma sicuramente ha aiutato a spianare la strada".

E pensare che Il Cavaliere Oscuro è uno dei (se non IL) cinecomic più amati in assoluto (e ancor prima che il termine cinecomic diventasse di uso così comune).