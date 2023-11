Batman, chi è l'attore più pagato? No, né Ben Affleck né Arnold Schwarzenegger

Tra i numerosissimi film di Batman realizzati, ci sono stati vari attori interpreti dell’uomo pipistrello, del suo aiutante, e dei suoi nemici, ma chi è l’attore che è stato pagato di più?

La prima idea che potrebbe balzare in testa è riconducibile a un interprete proprio del protagonista, ma il primo classificato tra gli attori più pagati potrebbe davvero sorprendervi. Difatti, la star più pagata di tutti è stata… Jack Nicholson. Nicholson, che Tim Burton faticava a capire durante le riprese di Batman (1989), ha ricevuto un compenso di 6 milioni di dollari per la sua favolosa interpretazione di Joker all’interno della pellicola, ma la storia non finisce qua. Difatti, l’attore aveva una particolare clausola nel contratto che gli garantiva una percentuale degli incassi del film al botteghino. Batman incassò 411 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui circa 50 andarono nelle tasche di Nicholson. Se considerate che Joker pronunciò solamente 585 parole in tutta l’opera, l’interprete guadagnò circa 166.000 dollari a parola, una cifra spropositata.

Invece, Ben Affleck, che fece il suo debutto nei panni del supereroe di Gotham City in Batman v Superman: Dawn of Justice, fu pagato tra i 10 e i 20 milioni di dollari per la sua interpretazione nel franchise. Christian Bale, l’uomo pipistrello protagonista nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, tra cachet base e bonus, guadagnò un totale di 54 milioni di dollari, avvicinandosi di molto a Jack Nicholson. Arnold Schwarzenegger, altra famosa star, interprete di Mr.Freeze in Batman e Robin di Joel Schumacher, incassò 25 milioni di dollari per il suo lavoro. Sapevate invece che anche Pierce Pierce Brosnan fece un provino per Batman di Tim Burton?