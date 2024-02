Batman, cambia tutto: Andy Muschietti non sarà più il regista di The Brave & The Bold?

In attesa di capire se Alan Ritchson sarà davvero il Bruce Wayne del DCU, in questi minuti è emersa una nuova indiscrezione relativa proprio a Batman: The Brave & The Bold, l'atteso nuovo film del Cavaliere Oscuro in sviluppo per il DCU di James Gunn.

Il famoso giornalista John Rocha di The Hot Mic ha riferito infatti che, secondo le sue fonti, Andy Muschietti non dirigerà più Batman: The Brave and the Bold: non sono noti al momento i motivi di questo allontanamento dal regista dal progetto, e le fonti di Rocha storicamente non sono infallibili, ma è la prima volta che si parla di questa sorprendente (e non confermata) decisione, quindi per il momento non possiamo far altro che attendere ulteriori aggiornamenti: bisognerà soprattutto monitorare i canali di James Gunn, dato che il regista è sempre molto attivo quando si tratta di commentare i rumor che circolano intorno al suo DCU, specialmente quando può scendere in campo per smentirli e dichiararli false.

Batman: The Brave and the Bold è stato il terzo film DCU ad avere un regista (dopo Superman: Legacy e James Gunn e Swamp Thing e James Mangold), ma molti fan hanno accolto con freddezza il nome di Andy Muschietti, regista del recente The Flash: al di là del parere che ognuno può avere sul film, la mossa di affidare uno dei titoli di punta del nuovo DCU ad uno dei registi del vecchio DCEU aveva fatto storcere il naso a molti appassionati, che potendo scegliere opterebbero per un colpo di spugna completo. Inoltre la situazione di Batman è particolarmente dedicata, dato che i fan sono attualmente molto 'presi' dalla nuova saga con Robert Pattinson, totalmente slegata dal DCU.

Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.