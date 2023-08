Batman, il BurtonVerse cresce ancora: arrivano Harley Quinn e Spaventapasseri!

La saga di Batman 89, sequel a fumetti del mitico film Batman di Tim Burton, ritornerà a novembre sulle pagine di DC Comics per espandere l'universo narrativo nel quale Bruce Wayne ha le fattezze di Michael Keaton.

Il fumetto in questione sarà intitolato Batman '89: Echoes e sarà ambientato poco dopo gli eventi dell'ultima serie a fumetti, con il Cavaliere Oscuro scomparso dopo la sua resa dei conti con Due Facce. L'assenza di Batman spinge i comuni cittadini di Gotham a intraprendere la propria guerra al crimine, con conseguenze disastrose. Da segnalare inoltre che, ancora una volta partorire dallo scrittore Sam Hamm (che ha anche scritto le sceneggiature di Batman del 1989 e Batman Returns del 1992) e dai disegni dell'artista Joe Quinones, Batman Echoes introdurrà le versioni "BurtonVerse" di Harley Quinn e lo Spaventapasseri.

Secondo la trama ufficiale, Batman: Echoes racconterà una Gotham City impazzita dopo la scomparsa di Batman, col supereroe vigilante rimpiazzato da un esercito di cittadini comuni, che hanno iniziato a pattugliare le strade autonomamente allo scopo di sradicare il crimine. Ma mentre tanti innocenti vengono feriti, la domanda che tutti si fanno è: dov'è finito Batman?

Ricordiamo che potete trovare Michael Keaton nei panni di Batman anche in The Flash, il recente cinecomic dei DC Studios diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller. Da qualche giorno, The Flash è disponibile anche in digitale.