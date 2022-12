Batman: un Bruce Wayne come non l'avete mai visto nel nuovo film animato di Warner Bros

Mentre James Gunn insiste che Batman sarà centrale nei suoi piani per il DCU, in questi minuti Warner Bros. ha svelato le prime immagini ufficiali di un nuovo film d'animazione per la lunga saga di Batman, intitolato Batman: The Doom that came to Gotham.

Basato su una miniserie a fumetti uscita nel 2001 e firmata da Mike Mignola, Richard Pace e Troy Nixey, il film reinventa la storia delle origini del Cavaliere Oscuro ambientandola nei ruggenti anni '20: in questo universo alternativo, Bruce Wayne è un esploratore che inconsapevolmente scatena un male lovecraftiano, che deve combattere dopo vent'anni di assenza da Gotham. Il cast vocale comprende David Giuntoli nei panni di Bruce Wayne/Batman, Patrick Fabian nei panni di Harvey Dent, John DiMaggio nei panni di James Gordon, Emily O'Brien nei panni di Talia al Ghul, Christopher Gorham nei panni di Oliver Queen e David Dastmalchian nei panni di Grendon.

Come potete vedere in calce all'articolo, la Warner Bros. ha condiviso su Twitter tre immagini di Batman: The Doom That Came to Gotham, anticipando i personaggi principali del film: la prima foto offre ai fan un assaggio dell'abito in stile anni '20 di Batman, mentre nelle altre due figurano Talia al Ghul e Bruce Wayne con Harvey Dent e Oliver Queen. A prima vista il pensiero corre decisamente alle atmosfere del film Batman: Gotham by Gaslight, quindi se avete amato quella versione del personaggio The Doom potrebbe fare al caso vostro.

A proposito di universi alternativi, James Gunn ha confermato che i DC Studios svilupperanno anche film Elseworlds ambientati fuori dalla continuity del DCU.