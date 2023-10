Batman, BossLogic immagina Johnny Depp come Joker e il risultato è sensazionale

La nuova foto di Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix ha riportato i fan sull'attenti in vista del ritorno sul grande schermo dell'iconico villain DC Comics, al punto che è tornata virale una vecchia fan-art del mitico artista digitale BossLogic.

Come potete vedere in calce all'articolo, la fan-art in questione immagina Johnny Depp nei panni di Joker per il The Batman Universe di Matt Reeves, la saga cinematografica che vede Robert Pattinson interpretare una versione più hard-boiled e noir che mai del supereroe di Gotham City. In quell'universo narrativo, il ruolo di Joker è già occupato da Barry Keoghan, che è apparso nel primo The Batman di Matt Reeves in due solo sequenze (una delle quali cancellata dal film ufficiale e resa disponibile solo come contenuto speciale), ma BossLogic si è comunque divertito ad immaginare come si presterebbe il talento istrionico di Johnny Depp per la parte di Joker: il risultato, che potete apprezzare in basso, è senza dubbio affascinante.

Ricordiamo che molto presto il cinema incontrerà una nuova incarnazione di Batman, l'ottava dopo quelle di Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson, grazie a Batman: The Brave & The Bold, il nuovo film del DCU di James Gunn attualmente in lavorazione per la line-up del Capitolo 1: Dei e Mostri della saga reboot del DCEU: il film sarà diretto da Andy Muschietti e per la prima volta seguirà Bruce Wayne alle prese con i problemi da genitore grazie al debutto sul grande schermo di Damian Wayne, il figlio di Batman.

É lecito dunque aspettarsi anche l'arrivo di un nuovo Joker...