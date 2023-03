Batman Beyond: Warner stava sviluppando un film come risposta a Into the Spiderverse!

Con l'avvento del nuovo DC Universe targato James Gunn e Peter Safran, diversi progetti lanciati in precedenza dalla vecchia gestione sono stati cancellati, tagliati fuori dai piani o sospesi. E proprio in quest'ultima categoria si troverebbe un film d'animazione di Batman Beyond, almeno secondo un recente rumor.

A riportare la notizia è stato il celebre insider e scooper Jeff Sneider, che durante il suo podcast The Hot Mic ha rivelato: "Il seguente progetto è stato commissionato da Walter Hamada. Non è stato, per quanto ne so, mai segnalato. A partire da questo momento, il progetto è in fase di sviluppo alla DC...Daniel Casey, lo sceneggiatore di Fast 9, ha scritto un film di Batman Beyond, ma non un live action, perché a quello stava lavorando Christina Hodson. Un Batman Beyond animato, come risposta della DC a Into the Spider-Verse".

Per quanto riguarda il live-action, Sneider fa riferimento alla pellicola stand-alone di Batman con Michael Keaton, che però per volere dei nuovi capi della DC non è stato sviluppato ulteriormente. Inoltre, sembra che il film sarebbe dovuto essere un adattamento live-action di Batman Beyond, la famosa serie tv animata in cui un Bruce Wayne anziano (Michael Keaton) in un futuro non troppo lontano trova un giovane da addestrare e trasformare nel nuovo Batman.

Attualmente non sappiamo se questo film animato seguirà lo stesso destino della controparte live-action. Voi cosa ne pensate? Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!