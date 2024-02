Batman Beyond, le spettacolari concept art svelano il film DC (per ora) mai realizzato

Anche DC avrebbe potuto avere il suo Batman-Verse animato: Warner Bros. aveva in mente di realizzare un film "in risposta" alla Sony e al debutto di Miles Morales. Il film non venne mai realizzato ma possiamo almeno goderci le incredibili concept art!

La possibilità di approfondire un nuovo aspetto di Batman nacque dal successo incredibile della serie TV di fine anni '90 Batman Beyond dalle atmosfere dark con protagonista Bruce Wayne ormai in ritiro e pronto a formare il suo successore, l'adolescente Terry McGinnis. Tuttavia sembrerebbe che non ci sia spazio per un nuovo progetto animato, almeno per il momento, tra i progetti nel co-presidente dei Dc Studios James Gunn come confermano gli autori delle concept art, il produttore e scenografo Yuhki Demers (direttamente dallo Spider-Verse) e Patrick Harpin.

Demers e Harpin, infatti, hanno presentato alcune bozze a Warner Bros. ma senza successo: "Prima della presentazione, ci hanno avvertito 'non c'è assolutamente modo di fare un film su Batman Beyond'- scrive Demers su X (ex Twitter) mostrano le concept art del film - ma hanno apprezzato il nostro entusiasmo. Abbiamo delineato lo schema dell'intero film e quello che era iniziato come un 'mai' si è trasformato in un 'forse'". Che l'appello su X possa convincere finalmente i vertici Warner Bros? Nell'attesa che il sogno di Demers e Harpin possa arrivare sul grande schermo, possiamo ammirare le incredibili bozze per Batman Beyond (le trovate in calce all'articolo) e scoprire perché secondo James Gunn il vecchio DCEU ha fallito.