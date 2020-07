Batman Beyond, un rumor anticipa il film live-action: cosa succede in casa Warner?

Il ritorno del Batman di Michael Keaton in Flash è destinato a cambiare le sorti del DCEU, dando vita a diverse possibilità legate al multiverso. Una di queste è al centro di un nuovo rumor emerso nelle scorse ore che anticiperebbe l'arrivo di un live-action di Batman Beyond.

Stando a quanto riportato da Griffin Schiller di Filmspeak, e confermato dall'insider Daniel Richtman (via Full Circle Cinema), Warner Bros. avrebbe iniziato lo sviluppo per un film con protagonista Terry McGinnis potenzialmente in arrivo nel 2023.

Ovviamente si tratta di voci non confermate, e in caso ne sapremo sicuramente di più al DC FanDome del prossimo agosto (si parla di due film DC segreti prossimi all'annuncio), ma vediamo i dettagli della possibile indiscrezione: al momento le trattative tra Keaton e lo studio sarebbero completate per circa l'80%, questo perché l'attore vorrebbe a tutti i costi Tim Burton alla regia di Batman Beyond. Per questo motivo, prima di ordinare la sceneggiatura del film, Warner starebbe cercando di convincere il regista a prendere le redini del progetto.

In attesa di conferme o smentite ufficiali, in ogni caso, vi consigliamo di prendere queste voci con le dovute precauzioni. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un live-action di Batman Beyond con Michael Keaton? Fatecelo sapere nei commenti.