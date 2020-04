Batman Beyond: quando Clint Eastwood poteva essere Bruce Wayne

Ultimamente sta crescendo la volontà di vedere un live-action di Batman Beyondvolontà di vedere un live-action di Batman Beyond sul grande schermo, ma quello che in molti non sanno è che anni fa vi fu davvero l'intenzione di realizzarne uno. Più di un'intenzione, in realtà.

A rivelarlo è stato Paul Dini, uno dei creatori della serie animata del '99, durante un episodio di Fatman on Batman di Kevin Smith.

Dini, assieme a Alan Burnett, un altro dei creatori dello show, erano stati ingaggiati da Warner Bros. per scrivere la sceneggiatura di un adattamento live-action di Batman Beyond nei primi anni 2000, mentre Boaz Yakin (Il sapore della vittoria - Uniti si vince, Safe) avrebbe diretto la pellicola.

"Era ambientato in una Gotham nel futuro, ma non aveva ancora quell'aspetto così futuristico" ha affermato Dini "Era una sorta di amalgama. C'era un po' del Cavaliere Oscuro, un po' dei fumetti contemporanei, e poi c'era Terry [McGinniss] con il suo costume e tutto il resto. E... Old Bruce Wayne".

E a proposito di Old Bruce Wayne, sapete chi aveva adocchiato lo studio per interpretarlo? Mr. Clint Eastwood.

Sfortunatamente però, Warner non gradì il tono più dark e nichilista dato al film, e chiese di realizzare una versione più family-friendly. Yakin, tuttavia, rifiutò di scendere a compromessi, e si allontanò dal progetto che poi venne accantonato.

Un vero peccato per noi che non sia andato tutto a buon fine, ma forse un'occasione in più per Kevin Conroy che vorrebbe davvero essere Bruce Wayne in un live-action di Batman Beyond, un giorno. E chissà che non possa venire accontantato, prima o poi.