Batman Beyond con Michael Keaton? Una possibilità da non scartare

A breve dovremmo scoprire quando potranno finalmente riprendere le riprese del The Batman di Matt Reeves, prossimo reboot cinematografico del personaggio DC con protagonista Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e rispettivo alte-ego, ma è in un moto di entusiasmo che vogliamo proporvi un'idea interessante.

In un momento dove la nostalgia gioca un ruolo fondamentale nel cuore dei fan, tanto quella anni '80 quanto quella anni '90, non sarebbe male chiedere a un attore ancora oggi molto amato come Michael Keaton, di nuovo sulla cresta dell'onda dopo il suo Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming (lo rivedremo anche in Morbius), di tornare nel ruolo di un invecchiato Bruce Wayne per un film su Batman Beyond, vero?



Ci è balenata in testa così, leggendo i cugini americani di Heroic Hollywood, che hanno sottolineato come un film su Batman Beyond possa inoltre contribuire a svecchiare il personaggio e introdurre un nuovo e più giovane eroe nei panni dei Cavaliere Oscuro, addestrato dal vecchio Bruce. Certo, Pattinson è ancora giovane e va benissimo così, ma un Batman che non sia Bruce Wayne, al cinema, finora non si è mai visto, e un look futuristico e una storia che tocchi anche vette fantascientifiche sarebbe un rilancio entusiasmante, nei prossimi anni, per i fan del personaggio.



Voi cosa ne pensate? Vi lasciamo ai dettagli sul costume di The Batman e alle parole di Colin Farrell sul suo Pinguino, ricordandovi che il film uscirà nelle sale americane il 1° ottobre 2021.