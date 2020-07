Batman Beyond, Michael Keaton e Dylan O'Brien in un trailer fanmade del film

Il web continua a richiedere a gran voce un adattamento live-action di Batman Beyond, e il possibile ritorno di Michael Keaton in casa DC alimenta ancor di più le speranze che ciò accada. Ecco spuntare allora un trailer fanmade con Keaton e Dylan O'Brien nei panni di Bruce e Terry.

L'abbinamento non è certo buttato lì: l'interprete del Batman di Tim Burton e l'attore di Teen Wolf e The Maze Runner hanno infatti condiviso lo schermo in occasione del thriller American Assassin, girato tra l'altro anche in Italia.

Così Keaton diventa Old Bruce, il Batman "in pensione", mentre O'Brien assume il ruolo del giovane Terry McGinnis, il Batman del Futuro (come è stata intitolata anche la serie animata qui in Italia) in questo trailer fanmade che trovate anche in testa al pezzo (o sul canale YouTube dell'autore, Billy Crammer).

Nei giorni scorsi, l'attore di Shazam! Ross Butler aveva espresso la volontà di interpretare il ruolo del protagonista in un eventuale live-action, mentre qualche mese fa abbiamo appreso che in passato Clint Eastwood sarebbe potuto essere Bruce Wayne in un film mai realizzato di Batman Beyond.



E voi, che ne pensate? Ce lo vedreste Dylan nei panni di Terry? Vi è piaciuto in American Assassin al fianco di Keaton? Fateci sapere nei commenti.