Batman Beyond, ora i fan vogliono il film animato: i social chiamano James Gunn

Rivolta sui social: tutti vogliono il film su Batman Beyond! Dopo che lo scenografo dello Spider-Verse Yuhki Demers ha svelato le incredibili concept art di Batman Beyond, i fan sono impazziti chiedendo a gran voce l'intervento di James Gunn!

Solo James Gunn può salvare il DCU? Il pubblico è deciso a farsi sentire chiedendo al direttore creativo e co-presidente dei DC Studios di avviare quell'ambito progetto di un nuovo universo animato che segue le orme dello Spider-Verse di Sony. I piani di Warner Bros. al momento non prevedono nessun film su Batman Beyond, serie di successo al calar degli anni '90, ma le cose (forse) potrebbero cambiare.

L'appello social di Yuhki Demers e Patrick Harpin ha sortito l'effetto desiderato e adesso il pubblico sembra più agguerrito che mai nel cercare di catturare l'attenzione di James Gunn: "Gunn dovrebbe seguire questa idea" scrive un utente ma non senza una replica piuttosto piccata "James Gunn potrebbe rovinare anche questo, no grazie" mentre un altro scrive "Spero davvero che ciò accada. Batman Beyond ha una trama davvero divertente e vedere un film d'animazione in stile Spider-Verse sarebbe pazzesco" e ancora "Dopo aver visto le concept art vorrei così tanto vedere il film".

I fan vogliono una nuova saga animata e sebbene nell'aria ci fosse anche un live-action di Batman Beyond con Michael Keaton sembrerebbe che le idee di Demers e Harpin abbiano davvero catturato i fan. Adesso non ci resta che attendere proprio James Gunn!